Під час обшуку в кабінеті начальника Львівського СІЗО знайшли близько 7 тисяч доларів (фото)

Начальника львівської установи виконання покарань №19 взяли на хабарі 54 тисячі гривень просто у службовому кабінеті.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

14 березня 2017 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у Львівській області та за сприяння начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником Львівської установи виконання покарань – арештного дому № 19, йдеться у повідомленні прокуратури.

Грошові кошти в розмірі 54 тисячі грн від дружини обвинуваченого, який утримується під вартою, призначалися за видачу довідки про неможливість подальшого перебування останнього під вартою.

Вказану особу затримано під час одержання чергової частини хабара в розмірі 27 тис. грн у порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення обшуку в службовому кабінеті посадовця.

На даний час вирішуються питання щодо оголошення полковнику внутрішньої служби про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Додамо, що під час обшуку в кабінеті полковника внутрішньої служби також були вилучені 6 тисяч 350 доларів США та 600 євро. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

Фото: прес-служба Генеральної прокуратури України.