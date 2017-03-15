На Львівщині впроваджують електронну картку жінки-пацієнта

Це допоможе персоніфікувати дані та стежити за станом обстеження, результатами аналізів кожної жінки як лікареві, так і пацієнтові



На Львівщині розпочинають впровадження електронної медичної картки жінки-пацієнта. Відповідний програмний продукт розроблять у межах спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” субпроекту “Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлиних технологій”, повідомляє департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

Завершено процедуру закупівлі ICB 4.1.4 “Програмний продукт “Електронний реєстр жінок Львівської області”, комп’ютерна техніка та серверне обладнання”. Ця закупівля передбачає створення електронної медкартки жінки-пацієнта, що працюватиме від амбулаторії сімейної медицини до центру третинного рівня в області.

“Така програма допоможе персоніфікувати дані та стежити за станом обстеження, результатами аналізів кожної жінки як лікареві, так і пацієнтові самостійно, – каже в.о. директора департаменту Ірина Микичак. – Також з метою впровадження даного програмного продукту, у межах закупівлі, буде придбана комп’ютерна техніка та серверне обладнання”.

Зокрема, для покриття усіх амбулаторій сімейної медицини комп’ютерною мережею за кошти обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівській області на 2017 – 2020 роки на забезпечення співфінансування субпроекту буде придбано додатково комп’ютерну техніку для амбулаторій області. Договір присуджено Об’єднанню підприємств ТзОВ “Елекс” та ТзОВ “Техніка для Бізнесу.”

Довідка

Спільний зі Світовим банком проект МОЗ України “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” спрямований на підтримку реформування системи охорони здоров’я та націлений на досягнення трьох основних завдань: боротьбу з неінфекційними захворюваннями, з акцентом на профілактику; поліпшення якості та ефективності медичної допомоги; оптимізацію та реструктуризацію лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня.

Проект реалізовується у 2015-2020 роках у 8-ми областях України: Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Закарпатській, Полтавській, Рівненській та Львівській областях.

У Львівській області субпроект “Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій” спрямований на покращення стану здоров’я жіночого населення Львівської області у сфері протидії злоякісним новоутворенням.

Закупівлі субпроекту здійснюються за правилами Міжнародного банку реконструкції та розвитку за кошти позики “Проект Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” уряду України та МБРР № 8475-UA.