На Львівщині відбудеться ХІ «Книжкова толока»

Упродовж 17-19 березня у Миколаєві на Львівщині триватиме “ХІ Книжкова толока”.

Цього року фестиваль присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921 років.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

За словами організатора заходу Любові Хомчак, у п’ятницю у всіх школах Миколаївського району відбудуться зустрічі з письменниками. Також серед запланованих заходів – поетичні читання, круглі столи, майстер-класи для дітей, автораф-сесії та виставки.

Учасниками цьогорічної «Книжкової толоки» будуть понад 20 видавництв та близько 100 письменників зі всієї України, серед яких Олексій Чупа, Тарас Прохасько, Юрій Винничук, Андрій Любка, Володимир Шовкошитний, Олександр Гаврош, Олег Стецишин, Василь Габор, Галина Пагутяк, Петро Шкарб’юк, Олександр Масляник, Валентин Терлецький та ін.

Зазначимо, що фестиваль відбудеться за сприяння та підтримки Львівської облдержадміністрації. Підтримувати такі заходи в районах Львівщині планують надалі. Крім того, як і торік організовуватимуть книжкові виставки в інших областях України аби популяризувати українську книгу.