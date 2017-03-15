Трускавчанин, ризикнувши придбати іномарку через інтернет, залишився без грошей і без автомобіля

Ставши жертвою шахрая, чоловік позбувся майже 100 тисячі гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Трускавецьке відділення поліції увечері 13 березня звернувся 36-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що на початку березня знайшов у мережі Інтернет оголошення про продаж автомобіля «Ніссан Кашкай». Після спілкування з чоловіком, який розмістив його на сайті, трускавчанин перерахував 10 березня на банківську картку продавця завдаток в сумі 94 500 гривень.

За словами заявника, іномарку він так і не отримав. Оголошення з сайту зникло, а продавець на зв’язок не виходить.

Правоохоронці встановлюють особу шахрая та його місцезнаходження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліція Львівщини попереджає: здійснення таких вартісних придбань без безпосереднього контакту між продавцем і покупцем та нотаріального оформлення договору вкрай небезпечно!