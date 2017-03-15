Львівське сміття ловили по Україні 21 раз

За фактами незаконного вивантаження сміття зі Львівщини відкрито понад десяток кримінальних проваджень

Правова кваліфікація таких дій відбувається за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за забруднення або псування земель. Водночас для уникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з вивантаженням сміття поза межами полігонів, суб’єкти господарювання, як замовляють їх вивезення, повинні забезпечити водіїв необхідним пакетом документів. Про це зазначили в департаменті комунікації Національної поліції України.

Починаючи жовтня 2016 року, працівники Національної поліції зафіксували 21 факт перевезення сміття із Львівської області у інші регіони країни. У кожному з випадків водії сміттєвозів намагалися вивантажити сміття у непередбачених для цього місцях.

Зокрема, відходи зі Львівщини перевізники сміття мали намір залишити у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Черкаській областях. При цьому у більшості випадків сміттєвози рухались колонами і звантажували тонни побутових залишків у одному місці.

У Вінницькій області було виявлено 3 таких вантажівки, у Дніпропетровській – відразу 11. Кожен з цих автомобілів перевозив 15 тонн сміття. Водії намагалися позбутися вантажу не лише на сміттєзвалищах інших міст. Нерідко купи відходів вагою від 30 до 80 тонн скидали в полях, лісопосадках і ярах, забруднюючи довкілля та створюючи екологічну небезпеку. У кількох випадках сміття намагалися розвантажити на територіях поблизу водоймищ, біля яких розташовані населені пункти. Якби сміттєвий конденсат потрапив у ґрунтові води, що насичують ці водоймища, могло статися масове отруєння місцевих мешканців.

Наразі за 11 такими фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.