Комісія ЛОДА дала добро на утворення ще 4 ОТГ на Львівщині

Учора комісія Львівської обласної державної адміністрації під керівництвом першого заступника голови ЛОДА Ростислава Замлинського розглянула проекти рішень щодо добровільного об’єднання п’яти об’єднаних територіальних громад для надання висновку щодо відповідності Конституції та Законам України. По чотирьох громадах комісія ЛОДА прийняла позитивне рішення.

Мова йде про Великомостівську міську та Зминоводівську, Мурованську і Підберізцівську сільські об’єднані територіальні громади.

Про це повідомляє офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

У Зимноводівську сільську ОТГ увійдуть села Зимна Вода, Скнилів, Лапаївка, Холодновідка (Лапаївська сільська рада).

У Мурованську сільську ОТГ увійдуть села Сороки-Львівські і Муроване Сороки-Львівської сільської ради, села Гамаліївка Гамаліївської сільської ради, села Ямпіль, Кам’янопіль Ямпільської сільської ради.

У Великомостівську міську об’єднану територіальну громаду увійдуть місто Великі Мости, села Куличків, Борове Великомостівської міської ради, села Заріка, Волиця, Двірці Двірцівської сільської ради, села Стремінь, Реклинець Реклинецької сільської ради, села Піддовге, Шишаки, Пристань, Бутини Бутинської сільської ради.

У Підберізцівську сільську об’єднану громаду увійдуть села Підберізці Підберізцівської сільської ради, села Миклашів, Підгірне Миклашівської сільської ради, села Чижиків, Глуховичі Чижиківської сільської ради, села Чорнушовичі, Журавники, Тарасівка Чорнушовицької сільської ради.

Тепер в цих громадах сесії мають проголосувати остаточне рішення про добровільне об’єднання.