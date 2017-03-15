Бампер, Енді та їхні друзі-собаки чекають на своїх господарів

«Львівська газета» продовжує знайомити вас із собаками, які шукають дім

Усі тваринки соціалізовані, чемні, люблять людей і заслуговують на найтепліші домівки.

Бампер – молоденький песик віком до 2 років, який потрапив на ЛКП «Лев» з вулиці в результаті травм, отриманих у ДТП. Він спокійний та чемний, відданий і розумний. Слухняний та здібний до навчання. Буде чудовим другом для своєї нової родини. Лапки в Бампера добре загоюються і він вже активно гуляє. Тож буде радий уже зараз познайомитися зі своєю людиною!

Енді. Молоденька красуня. Енергійна та розумна, добре піддається навчанню. Мріє про місце найкращого друга у своїй майбутній родині!

Ашуг. Неймовірний кудлатий красунчик. Можливо, хтось упізнає в ньому свого улюбленця, який утік, адже песик мав на собі нашийник і карабін. Собака молодий, соціалізований, дружній.

Емен. Молодий, активний, кудлатий красень. Гавкучий та активний, стане супер-охоронцем. А ще – найкращим другом!

Красень Бек. Дорослий собака породи німецька вівчарка. Неймовірний охоронець та друг, знає деякі команди. Втілює усі найкращі риси своєї породи, тож підкорить серце нового господаря миттєво!

Фото Марти Сирко

Познайомитися з цими чудовими собаками можна в ЛКП «Лев»: м. Львів, вул. Промислова, 56; тел.: 068 535 4545. Підприємство працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00.