Викрадено бляху з Вірменського собору і церкви Преображення

У Львові почастішали крадіжки бляхи із сакральних об’єктів

Як повідомила Лілія Онищенко, керівник управління охорони історичного середовища ЛМР, минулого тижня викрадено бляху з дворику і паркану Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці та з ринви церкви Преображення Господа Нашого Ісуса Христа (вул. Краківська, 21).

«Це вже не перший випадок крадіжки бляхи з сакральних об’єктів міста за останній час. Останні крадіжки – це викрадено бляху з дворику і паркану Вірменського собору та з ринви Преображенської церкви. На місце подій викликали поліцію, яка проводить розслідування і пошук крадіїв», – розповіла Лілія Онищенко.

Нагадаємо, нещодавно зафіксовано факт крадіжки мідної бляхи із музею сакральної барокової скульптури Йогана-Георга Пінзеля, де триває реконструкція. Це вже третя крадіжка за останні місяці на цьому об’єкті.