Волонтери зі Львова відвідали дітей у Краковецькій школі-інтернаті (ФОТО)

Волонтерський простір DoBro здійснив поїздку в Краковецьку школу-інтернат

Учора, 13 березня, волонтерський простір DoBro, що діє при Центрі студентського капеланства ЛА УГКЦ, здійснив поїздку в Краковецьку школу-інтернат. Про це інформує сайт Капеланство.info.

Діти спільно з волонтерами розмальовували трафаретки та бавилась у рухливі ігри. Учні старших класів описували свої мрії та вподобання, ділилися міркуваннями стосовно майбутнього.

Усі, хто бажає долучитися до майбутніх поїздок, можуть зголошуватися, заповнивши реєстраційну форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBwxqhrg2SBNV03X-PSdAhNGSl933SPzTCG40kFBUxhMr7gA/viewform?c=0&w=1.

Краковецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів – для дітей з особливими освітніми потребами.

До школи-інтернату зараховують дітей із вадами розвитку 6 (7) років і дітей з відповідним діагнозом з такими медичними показаннями: легка розумова відсталість; помірна розумова відсталість; органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості.

У школі дітки перебувають круглодобово. Тут їх навчають і виховують 30 педагогів, 10 з яких мають спеціальну дефектологічну освіту. Класи формують за рівнем знань учнів, навчання провадять за спеціальними програмами й підручниками, що дозволяє здійснювати корекцію вад психофічного розвитку та пізнавальної діяльності учнів, формувати в них активну життєву позицію, готувати до самостійного життя.

Чільне місце посідають корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення, на яких учитель – логопед корегує недоліки мови, усуває порушення дихання і голосу.

Після закінчення школи її вихованці реалізують себе зазвичай лише у фізичній праці, тому учні вчаться столярувати, шити, вишивати.

Також учні займаються у гуртках, розвивають свої творчі здібності: співають, танцюють, роблять аплікації, витинанки.