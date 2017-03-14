Від квітня Польща запроваджує нову систему реєстрації на отримання віз

Починаючи з 3 квітня 2017 року нову систему реєстрації буде запроваджено в пунктах прийому візових анкет у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі та Чернівцях

Нова система має на меті спростити та полегшити процедуру отримання реєстрації до ППВА, – кажуть у Генконсульстві РП у Львові й надають докладну інструкцію.

Отже, щоб отримати реєстрацію до ППВА потрібно зробити такі кроки:

Підстава для прийняття документів:

на національну візу – офіційна реєстрація у відповідному консульському окрузі

на отримання візи Шенген – документи, які підтверджують факт роботи чи навчання у відповідному консульському окрузі, реєстрація у відповідному консульському окрузі

Заявники, котрі зареєстровані у Луганській та Донецькій областях, можуть подавати документи на отримання візи в ППВА у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі та Чернівцях за умови надання одного з документів, вказаних нижче:

у випадку подачі документів на національну візу: довідка, яка підтверджує факт переселення з Донецької чи Луганської області

у випадку подачі документів на візу Шенген:

документи, які підтверджують факт роботи у відповідному консульському окрузі

документи, які підтверджують факт навчання в відповідному консульському окрузі

довідка, яка підтверджує факт переселення з Донецької чи Луганської області

Крок 1: Визначте мету поїздки до Республіки Польща та зберіть усі необхідні документи.

У випадку короткострокового перебування (максимум 90 днів протягом наступних 180) Ви маєте подавати документи на отримання візи Шенген

У випадку довгострокового перебування (більше 91 дня протягом наступних 180) Ви маєте подавати документи на отримання національної візи.

Щоб отримати більше інформації про візу Шенген – натисніть тут, про національну візу – натисніть тут, про МПР – натисніть тут.

Підготуйте повний комплект документів необхідних для подачі на обрану Вами категорію візи. Cписок необхідних документів можна знайти на сайті.

Крок 2: Здійсніть оплату за послуги ППВА

Зібравши всі необхідні документи, відвідайте будь-яке відділення Кредо Банку чи Ідея Банку та оплатіть сервісний збір на підставі оригіналу Вашого закордонного паспорту. У разі здійснення оплати за члена подружжя / неповнолітніх дітей, надайте оригінали документів, що підтверджують родинні зв’язки та їхні закордонні паспорти.

Під час здійснення оплати необхідно:

А) обрати категорію візи:

С – віза Шенген, інші цілі, крім туризму, наприклад, бізнес, спорт, культура, лікування, відвідини, міжнародні перевезення, транзит і т.д.

Т – віза Шенген туристична

D – Національна віза (наприклад, для роботи, навчання)

L – Малий прикордонний рух (лише для заявників, які подають документи у Львові та Ужгороді)

Б) обрати ППВА

В) вказати актуальний номер Вашого особистого телефону.

Після здійснення оплати Ви отримаєте унікальний код PTN для реєстрації.

ВАЖЛИВО: Просимо впевнитися, що наданий Вами номер телефону є правильним, доступним та належить Вам. У разі, якщо Ви надасте неправильний номер телефону, або номер телефону, що Вам не належить, здійснення реєстрації буде неможливим, у зв’язку з чим Вам буде повернено кошти.

Можна здійснити лише одну оплату для одного заявника. У випадку, якщо Вами буде здійснено кілька оплат, а дата Вашої реєстрації по першій оплаті ще не мине – по всіх наступних оплатах здійснення реєстрації буде неможливим, у зв’язку з чим Вам буде повернено кошти цих оплат.

Крок 3: На наступний робочий день після здійснення оплати, отриманий банківський код (PTN) буде активований через систему реєстрації. Статус банківського коду (PTN) можна перевірити за посиланням.

Автоматична система реєстрації призначить Вам дату й часу подачі документів, в залежності від наявності вільних місць, але не раніше ніж за 7 днів від дати оплати. Зверніть увагу, що оператори колл-центру не впливають на призначені системою дату і час, і не можуть їх коригувати чи змінювати.

Крок 4: Після того, як система призначить Вам дату реєстрації, оператор колл-центру зв’яжеться з Вами у телефонному режимі з 9:00 до 21:00 з понеділка до неділі (крім святкових днів) для подальшого підтвердження.

Крок 5: Коли оператор з Вами зв’яжеться, він поінформує про автоматично зарезервовану дату і час подачі Вами документів у ППВА. Якщо призначена системою дата Вам підходить, будь ласка, підтвердіть її у розмові з оператором. На підставі Вашої згоди оператор затвердить дату подачі в системі. У зазначений час Вам необхідно буде особисто подати документи до ППВА.

Крок 6: Якщо запропонована дата на подачу документів не буде Вас влаштовувати, оператор відхилить запропоновану реєстрацію.

Наступну дату і час подачі документів автоматично вибере системою – не раніше ніж за 7 днів від першої запропонованої дати, вона буде залежати від наявності вільних місць. Очікуйте наступний дзвінок від оператора колл-центру з інформацією про другу запропоновану системою дату.

Крок 7: Після повторного дзвінка з колл-центру, оператор поінформує Вас про другу автоматично зарезервовану дату і час подачі документів у ППВА. У випадку підтвердження Вами дати і часу подачі документів, реєстрація буде підтверджена оператором у системі. У призначений час Вам необхідно особисто звернутись до ППВА для подачі документів.

У випадку Вашої повторної відмови від запропонованої дати і часу подачі документів відповідний код буде деактивовано, а Вам необхідно буде звернутися до ППВА для повернення коштів.

Призначення дати реєстрації відбувається в автоматичному режимі. Оператори колл-центру чи працівники ППВА не мають впливу на призначення дати й часу і не можуть коригувати / змінювати дату самостійно. Виключно на підставі Вашого рішення запропонована дата буде прийнята або відхилена оператором колл-центру.

У випадку родини, на один номер телефону можна зареєструвати максимально 5 осіб. Кожна наступна особа з родини має подати свій власний номер телефону під час здійснення оплати. Усі члени родини повинні здійснювати подачу документів на ту ж саму категорію візи, і у той же ППВА. У випадку, якщо хтось із членів родини планує подавати документи до іншого ППВА чи на іншу категорію візи, необхідно здійснювати оплату окремо.

Якщо після здійснення оплати, з вами не зв’язалися протягом 3 днів, відвідайте сайт Генконсульства і перевірте статус своєї оплати (PTN) – натисніть тут.

Якщо статус коду є активним для реєстрації – це означає, що дату ще не зарезервовано і необхідно очікувати зміни статусу.

У випадку, якщо дата вже зарезервована, просимо очікувати на дзвінок оператора для підтвердження дати реєстрації. Додаткову інформацію можна отримати зателефонувавши у колл-центр.

Просимо звернути увагу, що особи, котрі передоплатили послуги ППВА до 03.04.2017 можуть здійснити реєстрацію за попередньою процедурою на сайті за посиланням або в колл-центрі: (+38 044 5955151; +38 032 298 44 10; + 38 032 2424564; +38 050 4193010; + 38 067 3430480; +38 093 1755503).

ПРОЦЕДУРА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПОПЕРЕДНЬО СПЛАЧЕНУ ПОСЛУГУ

Заявник повинен особисто з’явитися у ППВА для написання заяви про повернення коштів.

VFS перевірить усі дані надані Вами та передасть відповідні інструкції до банків

Банки поінформують Вас за допомогою СМС-повідомлення про можливість отримання повернення. СМС міститиме код повернення.

Територіальна компетенція Генеральних Консульств Республіки Польща в Україні та Консульського відділу Посольства РП в Україні:

Генеральне Консульство у Львові: Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.

Генеральне Консульство у Харкові: Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська та Запорізька області.

Генеральне Консульство у Вінниці: Вінницька, Чернівецька, Житомирська та Хмельницька області.

Генеральне Консульство в Луцьку: Волинська, Рівненська та Тернопільська області.

Генеральне Консульство в Одесі: Одеська, Херсонська та Миколаївська області.

Консульський відділ Посольства РП в Україні: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська та Кіровоградська області.