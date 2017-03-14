У Львові стартував третій тренінг для поліцейських від КМЄС

За ініціативи Консультативної місії Європейського Союзу сьогодні, 14 березня, на базі Львівського державного університету внутрішніх справ стартував черговий тренінг із лідерства та управління для керівників середньої ланки

Схожий тренінг для відібраних поліцейських відділів і відділень Львівської області проводять у Львові вже втретє, – повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ЛьвДУВС. Відтак нові знання та навики управлінської діяльності здобуватимуть працівники Управління патрульної поліції у м. Львові, а також Кам’янко-Бузького, Червоноградського, Дрогобицького та Самбірського відділів поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Участь у тренінгу візьмуть і представники Львівського державного університету внутрішніх справ: декан факультету № 4 полковник поліції Ігор Стахура та начальник відділу кадрового забезпечення підполковник поліції Анатолій Перепелиця.

Тренерами працюватимуть радники з питань взаємодії поліції з громадськістю КМЄС Йохан Лінер і Маріано Ласала. Співтренерами тренінгу виступлять офіцери Національної поліції України Ігор Кирник та Назар Франчук, які пройшли відповідного рівня підготовку. Відтак, вони ознайомлять слухачів тренінгу із найбільш дієвими стилями управління, навчать створювати ефективні команди, правильно делегувати повноваження й мотивувати працівників, протидіяти корупційним проявам та багато чого іншого. Тренінг проходитиме на базі ЛьвДУВС 14-16 березня.