У Львові нагородили школярок, які допомогли врятувати життя підлітка (ФОТО)

Сьогодні, 14 березня, начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа нагородив школярок зі Стебника

Дві школярки – Марта Кулик і Софія Сидор – отримали нагороди за те, що допомогли поліцейським врятувати 13-річного школяра, котрий намагався звести рахунки з життям, стрибнувши з даху багатоповерхівки.

Нагороди – планшети «IPad» і подяки – дівчаткам вручив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа. На церемонію вручення школярки приїхали до Львова разом зі своїми мамами, пані Ольгою та пані Оксаною, яким очільник поліції Львівщини вручив квіти і подякував за виховання доньок.

«Учора відбувся феномен – на допомогу поліції прийшли двоє дівчаток, які, ризикуючи власним життям, допомогли врятувати свого товариша. Вони йшли на дах дев’ятиповерхового будинку спілкуватися з ним, не знаючи, яка в нього буде реакція і чим усе закінчиться. Дякую вам від імені керівництва Національної поліції України й особисто від себе за ваш учорашній подвиг. Творіть і надалі в житті добро! Окрема подяка присутнім тут мамам – немає добрих дітей без добрих батьків», – зазначив Валерій Середа.

Дівчатка розповіли, як вони прийняли рішення допомогти своєму товаришу. За їхніми словами, раніше хлопець був відкритим і охоче спілкувався, проте останнім часом було видно, що в нього є якісь проблеми – він став більш замкнутим.

«Я знала, що у нього є фейкова сторінка у соцмережі, і в той день він надіслав мені повідомлення, з якого я зрозуміла, що він збирається покінчити з життям. Там була ще й фотографія, де було видно, що він стоїть на даху будинку. Коли я це побачила то зрозуміла, що повинна рятувати його і побігла до цього будинку. Потім поліція провела мене на дах, я просила його не робити цього. Ми розмовляли 45 хвилин, а потім поліцейський знайшов момент, підхопив його і відтягнув від краю даху», – розповіла Марта.

Матір дівчинки, пані Оксана, також поділилась своїми емоціями.

«Лише сьогодні почала усвідомлювати, що ж сталось і чим це могло завершитись. Сьогодні зранку падав дощ – і як добре, що дощу не було вчора й дах був сухим. Будь-яка дрібниця – і могло статись непоправне. Про те, що моя донька розмовляє з цим хлопцем на даху, я дізналася пізніше. Працюю в школі і саме вела урок. Я була впевнена, що моя дитина теж на уроці. Коли дізналася, що вона там, злякалася за свою дитину. Про те, що відбувається, мені телефоном розповідали рятувальники», – розповіла мама Марти.

Нагадаємо, у Дрогобицький відділ поліції 13 березня близько 12.00 надійшло повідомлення про те, що у місті Стебник школяр піднявся на дах дев’ятиповерхового будинку і намагається вчинити самогубство. На місці події працювали працівники поліції, психолог, а також представники інших служб. З’ясували, що покінчити життя самогубством намагається 13-річний мешканець міста Стебник, учень восьмого класу однієї з місцевих шкіл. З допомогою знайомих хлопця – 12-річних Марти Кулик та Софії Сидор – правоохоронцям вдалося врятувати хлопця та зняти його з даху. Зараз він перебуває під наглядом лікарів, з ним працюють психологи. Правоохоронці встановили, що від 10 березня він є учасником групи «Синій кит». Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, триває слідство, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.