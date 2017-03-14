У Брюховичах зник 7-річний хлопчик

Сьогодні, 14 березня, близько 14 години у смт Брюховичі (вул. Січових Стрільців, дачний кооператив «Сонячна поляна») виїхав із дому на велосипеді та досі не повернувся додому Чийхович Дмитро Ігорович, 2010 року народження.

Про це написав на facebook-сторінці групи Varta-1 депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич з посиланням на Scp Lviv (ситуаційний центр поліції Львова).

Прикмети хлопчика: зріст – 110 см, худої статури, коротке темно-русяве волосся, сіро-зелені очі, шрам на чолі під правим оком, родимка.

Був одягнений у синю куртку, сірі штани з білими кишенями, синю шапку.