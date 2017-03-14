«Підприємець», який обдурив чотирьох директорів агротовариств, постане перед судом

Директор підприємства завдав збитків чотирьом сільськогосподарським товариствам на загальну суму 7,5 млн. грн.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 Залізничний відділ поліції завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Як з’ясували під час досудового розслідування, у грудні 2015 року обвинувачений, маючи на меті незаконне збагачення, переконав директорів чотирьох сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю укласти з його приватним підприємством договори поставки зернових та олійних культур.

Відповідно до договору, останні зобов’язувались окремими партіями поставляти приватному підприємству зернові й олійні культури, за які зловмисник наперед не мав наміру розраховуватися.

Відтак чотири товариства у грудні 2015 року поставили на елеватор у Хмельницьку область обумовленого товару на загальну суму 7,5 млн. грн., який у подальшому вивезло з елеватора та реалізувало приватне підприємство обвинуваченого.

Таким чином потерпілим спричинено збитків на загальну суму 7,5 млн грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, представники потерпілих сільськогосподарських товариств у межах кримінального провадження заявили цивільні позови про відшкодування завданих збитків.

За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Справа перебуває на розгляді у Залізничному районному суді м. Львова.