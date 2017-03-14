«Парламент має негайно ухвалити рішення про економічну блокаду територій ОРДЛО», – Веремчук

Верховна Рада України має негайно ухвалити рішення про повну економічну блокаду тимчасово окупованих територіях ОРДЛО

Із відповідною заявою виступив керівник фракції «Народний контроль» Валерій Веремчук сьогодні, 14 березня, на позачерговій сесії Львівської міської ради. На ній депутати ухвалили звернення до президента, прем’єр-міністра та голови ВРУ з вимогою припинити застосування сили до учасників блокади окупованих територій Донбасу та заборонити торгівлю товарами російського виробництва.

«Позиція нашої фракції однозначна: ми підтримуємо ініціативу добровольчих рухів, які ініціювали торгівельну блокаду тимчасово окупованих територій на сході країни. Торгівля з агресором – зрада національних інтересів. І це очевидно всім свідомим українцям. Тож наполягаємо, щоб Верховна Рада України негайно ухвалила рішення про повну економічну блокаду російських терористів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО», – наголосив Веремчук.

Окрім того, в заяві фракції йдеться про необхідність притягнути до відповідальності організаторів силового розгону добровольців-учасників блокади на станції у Кривому Торці. Зокрема, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Як і три роки тому, змушені задати питання: кому служать наші правоохоронні органи, якщо з кийками у руках виступили проти добровольців-учасників блокади. Складається враження, що вони забули, з чого почалася Революцій Гідності. Вказівка Авакова про захоплення редуту добровольців – злочин. Злочин проти наших воїнів, ветеранів війни, проти тих, хто захищав і захищає нашу країну ціною власного життя», – говорить керівник фракції «Народний контроль».

За словами депутата, особливо цинічним розгін виглядає сьогодні, коли Україна вперше відзначає День добровольця.

«Львів належним чином і блискавично відреагував на останні дії влади. А вже ввечері наші активісти, бійці АТО вирушають у Київ, щоб завтра із мітингом прийти під стіни ВРУ», – додав Веремчук.