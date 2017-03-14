Оголошено конкурс на посаду директорів музею та заповідника на Львівщині

Львівська облрада оголосила конкурс на посади керівників двох комунальних закладів
Зокрема, йдеться про КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина» та КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».
Відтак особи, які захочуть узяти участь у конкурсі, мають подавати до 10 квітня документи особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6, або надсилати на поштову та електронну адреси управління майном спільної власності Львівської обласної ради.
Початок формування конкурсної комісії – 30 березня. Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного відбору – 20 квітня.
Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999852.
Докладно з умовами конкурсу можна ознайомитися тут:
КЗ ЛОР «Історико-етнографічний музей «Бойківщина»
КЗ ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ»