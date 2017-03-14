Музей Шептицького запрошує на лекцію

У Національному музею у Львові імені Андрея Шептицького, що на проспекті Свободи, 20, прочитають лекцію «Образотворча спадщина Тараса Шевченка і її літературний контекст. Універсалізм і синтетичність світогляду»

Лекцію прочитають у рамках виставки творів Тараса Шевченка та музейної Шевченкіани в НМЛ.

Під час лекції розглянуть питання синхронності і несинхронності обох видів творчості, їх унікальність і взаємозв’язок. Доповідь уперше була виголошена 2016 р. на конференції в Українському вільному університеті (м. Мюнхен, Німеччина).

Лекторка Олена Кіс-Федорук – випускниця Національної академії мистецтв та архітектури (м. Київ), факультет історії та теорії мистецтва. Мистецтвознавець, арт-критик, куратор мистецьких проектів, завідувач відділу графіки НМЛ ім. А. Шептицького. Автор понад 50-ти публікацій, статей, рецензій у наукових та науково-публіцистичних виданнях, монографій-альбомів «Шлях» (до 85-річчя від дня народження народного художника України Зеновія Кецала)(Львів, 2005) та «Українські Січові Стрільці. У боях та міжчассі.» (Львів-Київ, 2007).

Сфера наукових зацікавлень дослідниці : образотворче мистецтво 20-30-х рр.. ХХ ст.; українська графіка XVII – XX ст.; історія та теорія модернізму в контексті розвитку українського мистецтва.

Лекція відбудеться у п’ятницю, 17 березня. Початок – о 18:00. Вхід – 20 гривень, для студентів – 10 гривень.

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