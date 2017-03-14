Львівські депутати закликали керівництво держави припинити застосування сили до блокадників торгівлі з ОРДЛО

На позачерговій сесії ЛМР сьогодні ухвалили звернення до керівництва держави щодо силового розгону учасників блокади торгівлі між Україною та окупованими територіями

На засіданні сесії міської ради сьогодні прийнято звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України про ситуацію в країні, у зв’язку із силовим розгоном учасників блокади торгівлі між Україною та тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей в Кривому Торці. Звернення, яке зачитала депутат від «Самопомочі» Олена Пасевич, підтримали усі фракції Львівської міської ради з редакційними правками.

Подаємо текст звернення, ухваленого на сесії міської ради Львова з редакційними правками:

Президенту України

п. П. Порошенку

Прем’єр-міністру України

п. В. Гройсману

Голові Верховної Ради України

п. А. Парубію

Ми, депутати Львівської міської ради, із обуренням сприйняли новину про силовий розгін Торецького редуту блокади торгівлі з окупованими територіями. Більше того, це діяння йшло у парі з незаконним затриманням та ще й побиттям сорока шести людей.

Силові методи не виправдовує ні «турбота» про безробітних мешканців окупованого Донбасу, ні начебто необхідність знаття блокади для запровадження точкових санкцій проти Росії з боку ЄС. Українська влада мала б активніше просувати на міжнародній арені вимогу санкцій через загострення ситуації в Авдіївці, а не спрямовувати свої зусилля на боротьбу з активістами.

Тому ми, депутати міської ради Львова, вимагаємо:

невідкладно назвати тих, хто віддав злочинний наказ, та публічно покарати винних;

негайно припинити застосування сили щодо учасників акції блокади торгівлі з окупантами;

ухвалити Закон «Про тимчасово окуповані території» – про визнання територій підконтрольних «ЛНР» та «ДНР» окупованими Російською Федерацією з усіма міжнародно-правовими наслідками;

прийняти Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки всіх аспектів поставки товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території;

заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні та товарами з окупованими територіями;

взяти під контроль держави України стратегічні об’єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів і контролюються російським капіталом.

Прийнято на пленарному засіданні 6-ої сесії Львівської міської ради 7-го скликання 14.03.2017 року