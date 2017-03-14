Геопортал Львова відтепер є у вільному доступі

Сьогодні в антикафе «CoMMuna» відбулася презентація геопорталу Львова

Проект покликаний висвітлити інформацію про різні сфери життя у форматі електронної карти міста.

За словами розробників, робота над порталом тривала близько 7 місяців. Систему інтегровано з реєстром територіальної громади міста, що дозволяє отримати доступ до великого масиву даних. Карту Львова з детальною інформацією про різні сфери життя можна переглянути у вільному доступі.

«Цим порталом ми пропонуємо усім зацікавленим інструмент, як можна використовувати геопросторові дані. Ці дані можна використовувати для аналітики, для візуалізації, створення нових проектів та ресурсів. Є частина інформації, яка вже опублікована на Порталі відкритих даних, що стосується безпеки, реєстри установ», – наголосила менеджер проекту «Відкриті дані Львова» Олена Гунько.

За словами директора ЛКП «Міський центр ІТ», радника міського голови з питань впровадження інформаційних технологій Андрія Вишневського, проект налічує 46 інформаційних шарів, 11 тематичних карт і 120 тисяч об’єктів і записів у базі даних. Серед особливостей геопорталу – паспорти міста, статево-віковий розподіл мешканців, теплова карта злочинності, історичні мапи Львова та інша пізнавальна інформація.

«Цей геопортал – це гідне продовження нашої роботи в частині відкритості міської влади. Унікальність цього інструменту в тому, що ми можемо врахувати максимальну кількість чинників та факторів для прогнозування та аналізу тої чи іншої інформації. Ми на себе беремо публічне зобов’язання не рідше, ніж раз на два тижні публікувати новий шар, нову інформацію чи нову історичну карту. Найперше, що робитимемо – з колегами з комунальної власності розмістимо всю інформацію про статуси комунальної власності. Наступне – це інформація про перелік і фінансування муніципальних проектів. Частина такої інформації вже є у відкритому доступі. Тривають роботи щодо оцифрування поверхових, котрі будуть завантажені в систему. Невдовзі буде також показана велоінфраструктура», – розповів про плани розробників Андрій Вишневський.

Автори проекту переконують – за допомогою геопорталу мешканцям буде значно зручніше отримувати інформацію щодо свого району, вулиці. З метою оновлення даних залучатимуть окремі структурні підрозділи Львівської міської ради, органи виконавчої влади, інші організації.