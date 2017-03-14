Електронний квиток у Львові планують запроваджувати наступного року

Перші кроки щодо реалізації проекту із запровадження електронного квитка у транспорті розпочнуться 2018 року

Як розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, спершу потрібно придбати обладнання та протестувати його. Ціна на річний абонемент приблизно становитиме 2 500 грн.

«Наразі очікуємо від банку рішення щодо консультантів. Консультанти – це незалежні експерти, які будуть займатися технічною підтримкою. Вони мають досвід реалізації таких проектів закордоном у проектах Європейського банку реконструкції і розвитку. Є консультанти у плані будівництва, які допомагають, направляють, підказують. А є ще правовий консультант, який допоможе нам в оформленні всіх документів, пов’язаних з електронним білетом.

Отож нам дадуть перелік осіб, з якими ми маємо спільно описати технічне завдання для майбутнього тендеру. Це маємо реалізувати до кінця цього року для того, щоб вже з наступного року розпочали процедуру впровадження. Це тривалий процес, але бачення щодо програмного забезпечення ми вже маємо. Сам термін реалізації буде залежати від складності технічного рішення, яке виберуть організатори компанією консультантів», – розповів Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор.

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