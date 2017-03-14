Біля Львова зіткнулися Toyota Camry та Chevrolet Aveo (фото)

ДТП сталася сьогодні, 14 березня, на автодорозі М-06-03

На підході до Львова (5км+350м) водій Toyota Camry порушив пункт 10.1 («Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху».) та пункт 12.1 («Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним».) Правил дорожнього руху. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з Chevrolet Aveo. Про це повідомляє Патрульна поліція Львова. Патрульні склали протокол на порушника. На щастя, обійшлося без потерпілих.