Завтра у Львові прогнозують дощ і мокрий сніг

Окрім того, синоптики обіцяють туман та ожеледицю

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні до кінця доби та вночі й у першій половині дня завтра – туман, видимістю 200 – 500 м. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Також на завтра синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2 тепла, вдень 5 – 7 тепла. Видимість у тумані – 200-500 м; в опадах 500-1000 м.

15 березня вночі буде без істотних опадів. Удень випаде дощ. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер вночі західний, 3 – 5 м/с, вдень північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 5 – 10° тепла.

16 березня прогнозуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1 – 6° тепла.