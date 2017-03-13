За організацію незаконного переправлення мігрантів громадянин Азербайджану може сісти на 7 років

Завершено досудове розслідування за фактом організації незаконного перетину державного кордону України

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного перетину державного кордону України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Обвинуваченим у цьому провадженні є громадянин Азербайджану, який на території Львівської області сприяв у незаконному перетині кордону двом громадянам В’єтнаму. Проте під час спроби незаконного перетину кордону громадян В’єтнаму затримали працівники прикордонної служби.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.332 КК України як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені щодо кількох осіб та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, яку останній сплатив.

Обвинувальний акт стосовно іноземця скеровано до суду.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.