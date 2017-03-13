Як без проблем перейти на літній час

Незабаром нам доведеться вставати на годину раніше

Коли переведуть стрілки годинника

Цього року перехід на літній час відбудеться у ніч з 25-го на 26 березня: о 03:00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Відтоді вранці нам доведеться прокидатися на годину раніше. А швидко звикнути до нового режиму можуть далеко не всі. Що робити, щоб період звикання до нових умов зробити якомога коротшим? Період адаптації до літнього часу в кожного свій: як мінімум він триває до двох тижнів, але у декого може затягтися до місяця й більше. Ось чому медики радять підготовку до переходу на літній час розпочинати вже сьогодні.

Як привчити організм прокидатися раніше

Прокинутися на годину раніше не є так просто, особливо дітям, людям, які звикли допізна працювати. І вимагати плідної праці від людини, яка не виспалася, марно. Тому медики радять уже зараз змінити розпорядок дня й особливу увагу приділити дітям. Щоб вони без проблем на годину раніше вкладалися у ліжечка, другу половину дня (але не безпосередньо перед сном!) педіатри радять заповнити активними руховими іграми: нехай син чи донька бігає, стрибає, у будь-який спосіб більше рухається, витрачає енергію, якої у них величезні запаси. І дуже добре, якщо активні ігри будуть на свіжому повітрі. Після таких ігор дітей легше буде вкласти у ліжко.

Перед сном чимало діток люблять подивитися мультфільми. Про мультики, комп’ютерні та інші ігри, які збуджують дитину, на період адаптації лікарі радять забути. А ось почитати книжку чи розповісти цікаву історію – це саме те, що дитині потрібно.

Щоб уранці дитина швидше прокинулася,запропонуйте їй хвилинку подивитися на світло – саме воно дає сигнал біологічному годиннику прокидатися. А спільна сімейна ранкова гімнастика під легку музику допоможе прокинутися і дорослим, і малим, точнісінько так, як і запахи смачного сніданку, які доносяться з кухні.

Вітамінні страви ніколи не бувають зайвими, а навесні особливо

Зима, брак вітамінів, зниження імунітету також негативно відбивається на нашому самопочутті. Тож щоб уранці прокидатися бадьорими й упродовж дня мати сили на виконання різних завдань, лікарі радять особливу увагу приділити харчуванню.

Подолати гіповітаміноз (нестачу певних вітамінів) допоможуть заморожені ягоди (чорниця, смородина, суниця, полуниця, малина). У них вітаміну С, так необхідного організму, зберігається до 90%. І щоб його не втрачати, варто класти заморожені ягоди в теплу кашу, бо що більше часу мине від витягнення з морозильної камери до споживання, то менше в ягодах цього вітаміну залишиться.

Дуже доречним буде відвар шипшини, який містить не тільки вітамін С, а й А та Е.

Не відмовляйтеся від квашеної капусти,бо в ній, крім вітаміну С, є і вітаміни групи В, а також мікроелементи: калій, кальцій, фосфор тощо.

За імунітет, який у цю пору вкрай потребує підтримки, відповідає вітамін А. Його багато в оліях шипшини та гарбуза (продають в аптеках). Їх можна вживати по чайній або десертній ложці двічі-тричі на день. До речі, ці олії містять іще один дуже потрібний для людини вітамін – Е, від його нестачі особливо страждають люди старшого віку. Крім названих олій, поповнити організм вітаміном А можна за допомогою волоських горіхів, жовтків яєць, жирної риби, соняшникового й гарбузового насіння та будь-якої нерафінованої олії.

Скоро з’явиться черемша, тож медики радять додавати її до страв, а з ранньої зелені вживати лише ту (цибулю, часник), які виросли на підвіконні.

У нагоді в цю пору стануть сухофрукти. Одне-два вживання їжі можна замінити сухофруктами. Мікроелементів у них стільки ж, скільки у вихідних продуктах. І вони – джерело клітковини – харчових волокон, які нормалізують процес перетравлювання.

Не їжте на вечерю продукти, які довго перетравлюються, особливо м’ясні. Каша, салат, склянка йогурту чи кефіру і голод втамують, і перетравляться швидко, і на фігурі не позначаться.

Вихідні присвятіть собі

Нерідко дорослим, які мають бути на роботі рано-вранці, непросто призвичаїтися до нового ритму життя. Через постійне напруження, хвилювання (щоб знову не проспати), вони нервують, зляться, скаржаться на головний біль тощо. Тож терапевти радять у перехідний період більше часу приділяти собі. Скажімо, у вихідні варто відкласти всі справи й відіспатися.

Прогулянка перед сном зробить сон міцнішим і спокійнішим. У спальні має бути прохолодно й свіжо. Намагайтеся лягати спати в одній і тій самій годині. Не дивіться телевізор перед сном, бо тривожні новини і навіть фільм можуть викликати емоційне збудження, яке не дасть спокійно заснути.

Не беріться увечері за роботу, яка вимагає надмірного розумового навантаження, бо це відіб’ється на якості сну, і наступного дня будете втомлені, невиспані та сердиті.

Якщо ви дуже збуджені, знервовані, то випийте настій валер’яни або заспокійливий чай з м’ятою, мелісою, медом.

Люди, які мають певні хронічні захворювання, повинні чітко дотримуватися того лікування, яке призначив лікар, завжди, а в перехідний період особливо.

Коли ви лягли в ліжко, а сон ще десь за горами, не мордуйте себе думкою «коли ж я нарешті засну», краще увімкніть світло й почитайте книжку. Уже невдовзі відчуєте, як змикаються повіки.