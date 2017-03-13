В області стартував місячник озеленення

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації повідомляє, що від сьогодні, 13 березня, на Львівщині розпочався місячник озеленення, прибирання та благоустрою

Захід проводять на виконання Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 10 березня 2017 року № 179/0/5-17 «Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля».

Метою проведення місячника благоустрою є поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів області, створення нових лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження природно-заповідних об’єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поліпшення естетичного та санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення.

Кожен має змогу, витративши небагато часу, стати корисним для суспільства і природи, навіть організатором невеличкої акції за місцем проживання. У власному дворику, на вулиці, біля під’їзду будинку можна організувати прибирання території чи висадження квітів, кущів та дерев. Розповісти дітям, а інколи дорослим, про необхідність дбати і піклуватися про природу, підтримувати чистоту довкілля та бережно ставитися до зелених зон у населених пунктах.

Департамент звертається до керівників організацій, установ і підприємств, приватних підприємців, усіх небайдужих громадян активно долучатися до заходів із очищення території наших міст і сіл, усіляко сприяти проведенню природоохоронних акцій та озелененню території всієї Львівської області. Особливі сподівання у цей період покладаємо на молодь – школярів, студентів, які своєю участю у природоохоронних заходах не лише сформують відповідальне ставлення до території, а й у майбутньому сприятимуть збереженню належного екологічного стану в межах краю й держави в цілому.

Зробімо все, аби краєвиди Львівщини тішили око і веселили душу, аби і наші нащадки могли насолоджуватися неповторною красою та унікальністю рідного краю.

Місячник озеленення, прибирання та благоустрою триватиме з 13 березня до 13 квітня 2017 року, а загальнообласна толока відбудеться 1 квітня 2017 року.