У Стебнику 13-річний школяр мало не стрибнув з дев’ятиповерхівки (фото)

Правоохоронці врятували підлітка, який намагався скоїти суїцид

Про це, сьогодні, 13 березня на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

У Дрогобицький відділ поліції 13 березня близько 12.00 надійшло повідомлення про те, що в місті Стебник школяр піднявся на дах дев’ятиповерхового будинку і намагається скоїти самогубство.

На місце події виїхали працівники поліції, психолог, а також представники інших служб. Правоохоронці встановили, що покінчити життя самогубством намагається 13-річний мешканець міста Стебник, який навчається у восьмому класі однієї з місцевих шкіл.

«Хлопець поводився агресивно, нікого до себе не підпускав. Нам допомогла дівчинка, яка приятелювала з хлопцем. Вона піднялася до нього на дах і після тривалого спілкування врешті переконала його відійти від краю будинку, після чого правоохоронцям спільно з рятувальниками вдалося зняти його з даху», – розповів Валерій Середа.

Хлопець неушкоджений, перебуває під наглядом лікарів, з ним працюють психологи. Наразі правоохоронці з’ясовують, що стало причиною вчинку школяра. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.