У Самбірському районі мало не згорів автомобіль

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу

13 березня о 13:41 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Fiat Scudo» в с. Ралівка Самбірського району. На місце події негайно скерували пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-12 м. Самбора.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, пожежу локалізували о 13:54 та ліквідували о 14:05. Вогнем знищено моторний відсік і панель приладів транспортного засобу.

Причину займання встановлюють. Унаслідок події ніхто з людей не постраждав.