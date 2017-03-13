У районі Кривого Торця затримали 43 блокувальників залізниці – МВС

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив сьогодні, 13 березня, під час інтерв’ю в ефірі телеканалу «ZIK», – інформує сайт МВС

Як повідомив глава МВС, третій день триває контрдиверсійна операція і посилення заходів безпеки, тимчасово запроваджених штабом АТО. У рамках цієї операції до учасників блокування залізничних шляхів у районі населеного пункту Кривий Торець прибула група антидиверсійного відпрацювання.

Правоохоронці перевірили документи присутніх осіб, які зізналися, що мають зброю. На прохання надати зброю для перевірки частина учасників блокування відповіла відмовою. Відтак працівники СБУ звернулися по допомогу до поліцейських.

«На місце прибули поліцейські. 43 блокувальники тепер перебувають у трьох райвідділах поліцій, з ними працюють слідчі СБУ і Нацполіції», – повідомив Арсен Аваков.

Міністр додав, що інформація про погане поводження з блокувальниками, поранення й побиття їх не відповідає дійсності. Одному з блокувальників, хворому на цукровий діабет, надали необхідну допомогу.

Поліцейські вилучили зброю блокувальників для перевірки. «Частина зброї, яка була у блокувальників, не є законною. Зараз правоохоронці встановлюють її походження», – додав Арсен Аваков.