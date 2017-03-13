У Львові судитимуть бухгалтера навчального центру, який привласнив понад 600 тис. грн

Головному бухгалтеру навчально-реабілітаційного центру, який організував схему привласнення бюджетних коштів, світить до восьми років позбавлення волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, скерували до суду обвинувальний акт щодо головного бухгалтера навчально–реабілітаційного центру, який організував схему привласнення бюджетних коштів.

Протягом квітня-жовтня 2016 року бухгалтер щомісячно окремими платіжними відомостями здійснював перерахунок коштів, призначених для оплати праці працівникам установи, на свою особисту банківську картку. Отримані таким чином кошти він використав для власних потреб, зокрема на погашення раніше отриманого ним кредиту.

Проведеною ревізією встановлено привласнення головним бухгалтером навчально-реабілітаційного центру бюджетних коштів установи на загальну суму 612 тисяч гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3,4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим у великих розмірах) та ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України, а обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.