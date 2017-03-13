У Львові чоловік ударив ножем товариша по чарці

Пораненого госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному з помешкань багатоквартирного будинку на вулиці Кульчицької чоловіку заподіяне ножове поранення.

Працівники Залізничного відділу поліції, прибувши на місце події, встановили, що двоє львів’ян віком 53 та 40 років, розпивали разом спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший вдарив старшого ножем у живіт.

Потерпілий госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні. Медики діагностували у нього проникаючу колото-різану рану черевної стінки.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику та обрання запобіжного заходу.