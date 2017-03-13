Студенти духовних семінарій Львова зіграють у шахи

У середу в CoMMuna відбудеться екуменічний шаховий турнір серед студентів духовних семінарій Львова

У середу, 15 березня 2017 року, у CoMMuna (м. Львів, вул. Галицька, 1, 2-й поверх (на розі Площі Ринок) відбудеться другий поспіль шаховий турнір серед студентів львівських духовних семінарій. Розпочнеться гра о 14.00. Про це інформує «Духовна велич Львова».

Така інтелектуальна ініціатива вже стала хорошою традицією у місті. Торік 4 березня вперше відбувся аналогічний захід, зокрема в рамках чемпіонату світу з шахів серед жінок.

У цьогорічному заході участь також візьмуть семінаристи духовних закладів міста різних конфесій: Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, Львівської православної богословської академії УПЦ КП, Львівської духовної семінарії УАПЦ, Вищої духовної семінарі Львівської Архідієцезії РКЦ, Львівської богословської семінарії ХВЄ.

Основна мета турніру – не визначити переможця, адже всі учасники вже є переможцями, а єднатися не лише в молитві, а й у спорті.

Така ініціатива сприятиме популяризації цього інтелектуально виду спорту не лише серед мирян, а й представників духовенства. І буде доброю нагодою для духовних ерудитів позмагатися у дружній атмосфері.