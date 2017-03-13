Садовий Порошенку: «Зробіть зараз те, що у Ваших силах – звільніть негайно всіх захоплених ветеранів-активістів»

Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook відреагував на сьогоднішнє затримання учасників блокади торгівлі з окупованими територіями

«І як вони собі це уявляють? Порозганяти ветеранів АТО і спокійно відновити торгівлю з «ЛНР/ДНР» так, ніби й нічого не було?

Пане Президент, в суботу Ви цікавились моєю думкою щодо блокади. Впевнений, що не лише мене. Так от, той, хто порадив Вам піти на цей крок – зробив Вам ведмежу послугу. Це шлях в нікуди. Зробіть зараз те, що у Ваших силах – звільніть негайно всіх захоплених ветеранів-активістів. Це брутальна провокація внутрішнього конфлікту!» – написав Садовий.

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Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що дізнався про наміри прокуратури відкрити проти нього кримінальне провадження. А також розповів, що під час зустрічі з президентом Петром Порошенком та міністром МВС Арсеном Аваковим, зокрема, говорили про блокаду ОРДЛО.

«Ми достатньо довго говорили на різні теми, розмова була дуже непроста. Моє перше питання було про наших вояків, волонтерів, які перебувають у полоні, як їх визволяти. Президент дав своє розуміння, він бачить цей складний процес. Моя позиція проста – якщо треба поміняти на наших хлопців 100-200-300-400-500-600, треба міняти! Треба визволити всіх українців, які опинилися в біді. Президент висловив своє бачення», – сказав він.

Водночас Садовий запевнив, що жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО він не проводив.