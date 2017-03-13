Садовий

Садовий чекає «запрошення» в прокуратуру

Міський голова Львова Андрій Садовий каже, що дізнався про наміри прокуратури відкрити проти нього кримінальне провадження

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

«З суботніх зустрічей дізнався, що вже незабаром маю отримати від прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину. Звичайно, я не пов’язую це, ані з позицією “Самопомочі” в парламенті, ані з особливостями української політики. Так співпало просто», – написав львівський мер.

Як відомо, у вихідні Андрій Садовий мав кілька зустрічей. Одна з них – із лідером «Руху нових сил» Міхаїлом Саакашвілі, співголовою партії «Демократичний альянс» Василем Гацьком та лідером «Громадянської позиції» Анатолієм Гриценком.

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Друга зустріч відбулася із президентом Петром Порошенком та міністром МВС Арсеном Аваковим. Під час цієї зустрічі зокрема говорили про блокаду ОРДЛО.

“Зранку я мав розмову з Аваковим. Коли ми були в Авакова, міністр повідомив, що президент знає про нашу зустріч і запрошує мене на чай. Це було спонтанне запрошення”, – зазначив Садовий у коментарі «Українській правді».

“Ми достатньо довго говорили на різні теми, розмова була дуже непроста. Моє перше питання було про наших вояків, волонтерів, які перебувають у полоні, як їх визволяти. Президент дав своє розуміння, він бачить цей складний процес. Моя позиція проста – якщо треба поміняти на наших хлопців 100-200-300-400-500-600, треба міняти! Треба визволити всіх українців, які опинилися в біді. Президент висловив своє бачення”, – сказав він.

“Також ми говорили про блокаду, звучало прізвище Семенченка, Соболєва, Пастуха, він аргументував, що і як треба робити. Я маю своє розуміння з цього приводу. Розмова була дуже важка, Аваков здебільшого слухав”, – додав він.

Як наголосив Садовий на своїй сторінці у Фейсбук, жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО він не проводив.