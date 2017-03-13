Садовий чекає «запрошення» в прокуратуру

Міський голова Львова Андрій Садовий каже, що дізнався про наміри прокуратури відкрити проти нього кримінальне провадження

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

«З суботніх зустрічей дізнався, що вже незабаром маю отримати від прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину. Звичайно, я не пов’язую це, ані з позицією “Самопомочі” в парламенті, ані з особливостями української політики. Так співпало просто», – написав львівський мер.

Як відомо, у вихідні Андрій Садовий мав кілька зустрічей. Одна з них – із лідером «Руху нових сил» Міхаїлом Саакашвілі, співголовою партії «Демократичний альянс» Василем Гацьком та лідером «Громадянської позиції» Анатолієм Гриценком.

Друга зустріч відбулася із президентом Петром Порошенком та міністром МВС Арсеном Аваковим. Під час цієї зустрічі зокрема говорили про блокаду ОРДЛО.

“Зранку я мав розмову з Аваковим. Коли ми були в Авакова, міністр повідомив, що президент знає про нашу зустріч і запрошує мене на чай. Це було спонтанне запрошення”, – зазначив Садовий у коментарі «Українській правді».

“Ми достатньо довго говорили на різні теми, розмова була дуже непроста. Моє перше питання було про наших вояків, волонтерів, які перебувають у полоні, як їх визволяти. Президент дав своє розуміння, він бачить цей складний процес. Моя позиція проста – якщо треба поміняти на наших хлопців 100-200-300-400-500-600, треба міняти! Треба визволити всіх українців, які опинилися в біді. Президент висловив своє бачення”, – сказав він.

“Також ми говорили про блокаду, звучало прізвище Семенченка, Соболєва, Пастуха, він аргументував, що і як треба робити. Я маю своє розуміння з цього приводу. Розмова була дуже важка, Аваков здебільшого слухав”, – додав він.

Як наголосив Садовий на своїй сторінці у Фейсбук, жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО він не проводив.