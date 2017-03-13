Порошенко пропонує припиняти українське громадянство осіб із двома паспортами

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України про громадянство
У цьому законопроекті він пропонує припиняти українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни.
«Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство іноземної держави, буде вважатися такою, що потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства», – заявив представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу.
За його словами, цей законопроект – невідкладний.
Він також додав, що у документі уточнюються умови для припинення українського громадянства. Зокрема, це нездача іноземного паспорта при отримання українського громадянства у встановлений термін.
Він наголосив, що мова йде лише про осіб, які отримали іноземне громадянство добровільно, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму.
«Це питання стосується тільки ситуацій добровільного отримання громадянства іншої країни. Це не стосується ситуацій із нашими людьми в Криму, бо там про добровільність мова не йшла», – зазначив пан Герасимов.