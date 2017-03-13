Порошенко пропонує припиняти українське громадянство осіб із двома паспортами

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону України про громадянство

У цьому законопроекті він пропонує припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни.‎

«Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим ‎законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство ‎іноземної держави, буде вважатися такою, що потрапляє під дію вимоги про ‎припинення українського громадянства», – заявив представник президента у ‎Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу.‎

За його словами, цей законопроект – невідкладний.

Він також додав, що у документі уточнюються умови для припинення українського ‎громадянства. Зокрема, це нездача іноземного паспорта при отримання українського ‎громадянства у встановлений термін.‎

Він наголосив, що мова йде лише про осіб, які отримали іноземне громадянство ‎добровільно, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму.‎

«Це питання стосується тільки ситуацій добровільного отримання громадянства іншої ‎країни. Це не стосується ситуацій із нашими людьми в Криму, бо там про ‎добровільність мова не йшла», – зазначив пан Герасимов.‎