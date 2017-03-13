На посаду головного медика Львівщини вже є два претенденти

Через два дні посада директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА, може, вже нарешті не буде вакантною

Завтра збігає останній день, коли можна подати заяву на конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА, який облдержадміністрація оголосила у середині лютого 2017 року. Досі охочих сісти у це крісло не було. Колишній директор департаменту Богдан Чечотка звільнився ще у жовтні 2016 року, але досі ніхто не зайняв вільного крісла головного медика, хоча ЛОДА вже двічі оголошувала конкурс на заміщення цієї посади.

І ось сьогодні начальник відділу персоналу та нагород апарату ЛОДА Ігор Гарматій повідомив «Львівській газеті» приємну новину: на посаду директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА є вже два претенденти: Ірина Микичак – в.о. директора департаменту охорони здоров’я, і Андрій Комар – завідувач поліклінічного відділення №2 Десятої міської лікарні. Можливо, кандидатів на цю посаду до завтра буде ще більше.

Конкурс має відбутися 16 березня. Сподіваємося, що Львівщина нарешті матиме головного медика.