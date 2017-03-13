На Львівщині затримали продавця наркотиків (фото)

Працівники Стрийського відділу поліції затримали 29-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у продажу наркотиків у місті.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Львівській області.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили таблетки, пакетик з речовиною рослинного походження, використані медичні шприци та блістери з надписом “SUBUTEX”. Вилучене скеровано на експертизу.

«Зловмисник займався продажем таблеток, які містять наркотичний засіб «бупренорфін». Зі своїми «клієнтами» наркоділок зустрічався на вулицях міста. За зайняття таким злочинним промислом йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – зазначив т.в.о начальника Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Вчинене карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За рішенням суду до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проводиться досудове розслідування.