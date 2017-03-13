На Львівщині затримали групу людей, які їхали на польсько-український кордон на проплачену акцію

Пасажири мали зі собою провокаційні банери, де йшлося про нібито утиски польської спільноти на Львівщині

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ЛОДА Олег Синютка, інформує прес-служба ЛОДА.

Сьогодні, 13 березня, під час спільного брифінгу голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки із заступником Генерального Консула Республіки Польща у Львові Катажиною Солєк говорили про провокації, що були вчинені минулого тижня на Львівщині щодо місць пам’яті, де захоронені поляки.

“Ми вважаємо, що це провокація, вчинена спецслужбами країни агресора. Ця третя сторона, яка зацікавлена в тому, щоб посварити українців і поляків. Наша спільна позиція говорить про те, що наші народи мирно жили і будуть жити на цій Землі”, – наголосив очільник області.

Варто зазначити, що стосовно актів вандалізму зареєстровані кримінальні провадження і триває слідство. “На місці злочинів знайдено деякі матеріальні цінності, які, можливо, допоможуть правоохоронцям знайти кінцевих виконавців і замовників”, – сказав голова облдержадміністрації.

За його словами, окрім здогадок, є факт затримання правоохоронними органами автобуса із мешканцями Львівщини, які їхали на проплачену акцію на українсько-польському кордоні, щоб продемонструвати нібито негативне ставлення українців до поляків на території Львівщини.

“Цей факт задокументований. З’ясовано, що люди, які подорожували в напрямку державного кордону, не мають жодного відношення до польської громади, навіть не є етнічними поляками, – сказав голова ЛОДА. – Пасажири мали зі собою провокаційні банери, де йшлося про нібито утиски польської спільноти на Львівщині”.

Кожному учаснику було виділено фінансову винагороду, а також не повідомлено про справжню причину поїздки. “Люди, декілька десятків чоловік, навіть не знали, що вони їдуть саме з цією метою. Наразі всі вони опитані, – продовжив посадовець. – Також виявлено організатора акції. Упевнений, що за результатами розслідування правоохоронці вийдуть на замовників цього “дійства”».

Олег Синютка подякував правоохоронцям за вчасне припинення цієї акції і недопущення появи “картинки” для проросійських ЗМІ, які би демонстрували позицію, якої насправді не існує на Львівщині.

Своєю чергою Катажина Солєк зауважила, що ставлення поляків і українців до актів вандалізму – однаково негативне. “Те, що це не перша акція у Львівській області, свідчить, що особи, які займаються такими провокаціями, є безрадними”, – акцентувала заступник Генерального Консула Республіки Польща у Львові.

Також голова Львівської ОДА повідомив, що для унеможливлення повторення протиправних дій правоохоронці додатково посилили охорону місць поховання поляків на Личаківському цвинтарі і тих місць, які є найбільш знаковими. “Крім того, звернувся до керівників органів місцевого самоврядування, щоб вони встановили відеокамери у місцях потенційних актів вандалізму чи терористичних дій”, – поінформував керівник області.

Нагадаємо, цими вихідними зловмисники поглумилися над пам’ятником розстріляним польським професорам на Вулецьких пагорбах у Львові та осквернили меморіальні таблиці на могилах поляків у селі Підкамінь у Львівській області.

Львівська ОДА зробила заяву стосовно чергових провокацій спецслужб агресора.