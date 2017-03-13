Молодь Львівщини запрошують на цикл тренінгів «Ідея змінює країну»

Цикл тренінгів триватиме впродовж березня-травня

Програма включатиме інтерактивне навчання, лекції та групові вправи, які дадуть змогу учасникам сформувати власну креативну ідею та знайти можливості її практичного втілення.

Лекторами та тренерами заходів будуть лідери обласних громадських організацій, успішні громадські діячі та керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій. У підсумку організатори оберуть найкращі ідеї, а їхні автори зможуть взяти участь у підсумковому заході – Форумі ідей, який відбудеться у кінці травня у Львові.

Тренінги проводитиме департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації спільно із ЛОО Спілки Української Молоді в Україні та Українським католицьким університетом. Основна мета – сформувати у молодіжному середовищі високу громадську свідомість, активізувати молодих людей Львівщини, розвинути суспільно-активне молоде покоління у районах та містах області, в тому числі дати можливість реалізувати кращі ідеї.

Довідки – за телефоном: 068 512 12 68, Софія Курман.