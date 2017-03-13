Львів’янка Вероніка Марченко здобула “золото” на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні

23-річна львівська лучниця Вероніка Марченко здобула золото чемпіонату Європи зі стрільби з лука в приміщенні, що відбувається у французькому Віттелі.

Вероніка Марченко в фінальному поєдинку чемпіонату Європи зі стрільби з лука в приміщенні впевнено обіграла росіянку Євгенію Тимофеєву і стала володарем золотої медалі.

Переможницю привітав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Лучний спорт має у Львові славні традиції. Перемога Вероніки Марченко – це велике її особисте досягнення, а також досягнення львівської лучної школи, і це велика радість для всієї громади нашого міста. Вітаємо нашу чемпіонку і з радістю чекаємо вдома», – зазначив мер Львова

Зазначимо, що Вероніка Марченко на цьому чемпіонаті вже вигравала «бронзу» у складі збірної України в командних змаганнях. А в минулому році Марченко виборювала індивідуальне «золото» літнього чемпіонату Європи.