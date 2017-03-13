Для студентів Школи міжрелігійної журналістики проведуть тренінг

У середу, 15 березня, о 15.00 у Львівській торгово-промисловій палаті (актова зала, Стрийський парк, 14) відбудеться тренінг для журналістів у рамках Школи міжрелігійної журналістики. Тема тренінгу – «Управління інформацією як складова роботи журналіста». Вхід вільний.

Лектор – Юрій Булик, кандидат філологічних наук, начальник управління з питань комунікацій, Львівської торгово-промислової палати. Впродовж тренінгу учасники матимуть змогу технічно вчитися писати прес-релізи, новини та працювати з рекламою у медіапросторі.

Організатори просять ОБОВ’ЯЗКОВО зареєструватись заздалегідь, написавши про згоду на пошту Школу (interrel.dialogue@gmail.com), вказавши у темі «Тренінг для журналістів», а також свої ім’я, прізвище, контактні дані (номер телефону, електронну адресу тощо).

Учать у заході можуть узяти не тільки представники ЗМІ, але й усі зацікавлені. Максимальна кількість учасників – 35. Ще є вільні місця, тому організатори запрошують до участі.