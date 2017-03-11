 Заступником глави Нацполіції призначено Аброськіна 

Глава МВС Арсен Аваков призначив заступником голови Національної поліції В’ячеслава Аброськіна.

Відповідний наказ за поданням глави Національної поліції України Сергія Князєва підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Учора, 10 березня, глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про призначення генерала поліції третього рангу В’ячеслава Аброськіна на посаду заступника Голови – начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Відповідне подання про призначення вніс Голова Національної поліції України генерал поліції третього рангу Сергій Князєв.

Донині Аброськін обіймав посаду глави облуправління Нацполіції у Донецькій області.