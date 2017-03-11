Від початку року на Львівщині у ДТП травмувалися 44 дитини

Правоохоронці вкотре нагадують: будьте відповідальними, потурбуйтеся, аби ваш малюк був захищеним!

Цьогоріч на Львівщині відбулося 36 автопригод із постраждалими за участю дітей, внаслідок яких травмувалися 44 неповнолітніх, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

За статистикою, у ДТП найчастіше потрапляли діти-пасажири та пішоходи. Зокрема, з початку року в області у результаті дорожніх аварій постраждали 17 юних пішоходів та 26 неповнолітніх пасажирів.

Правоохоронці вкотре звертаються до дорослих: саме від вас залежить безпека дітей на дорозі. Тож будьте відповідальними, потурбуйтеся, аби ваш малюк був захищеним.

Для перевезення маленьких пасажирів встановіть в автомобілі дитяче автокрісло, подбайте, аби воно відповідало віку та зросту малюка. Перед кожною поїздкою неодмінно перевіряйте, чи сидіння для малечі надійно закріплене.

Під час перевезення дітей старшого віку використовуйте ремені безпеки, втім, зважайте, що стандартні паски розраховані на пасажирів, зростом від 150 см. Тож, аби «дорослий» ремінь безпеки не перетискав дитині шию, доцільно використовувати сидіння-бустер.

Зважайте й на те, що на передньому сидінні автомобіля заборонено перевозити дитину, зростом менше 145 см, або якщо їй не виповнилося 12 років. Таких маленьких пасажирів також не можна перевозити на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Просять дорослих подбати і про безпеку дітей-пішоходів. Шановні водії, будьте особливо уважними за кермом, проїжджаючи біля шкіл та дитсадків. Пам’ятайте про те, що поведінку дитини на дорозі передбачити надзвичайно складно, тож обов’язково знижуйте швидкість та не відволікайтеся від керування, аби мати змогу вчасно зупинити авто.

Подбати про захист малечі необхідно також і батькам. Пильнуйте, аби дітки дошкільного віку не виходили самостійно на дорогу, поясніть малюку, що це надзвичайно небезпечно. Навчайте дитину бути спостережливою, уважною та завжди показуйте лише гарний приклад поведінки на дорозі.