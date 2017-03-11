Уночі у Львові троє чоловіків побили та пограбували двох перехожих

Завдяки злагодженим діям патрульні одразу затримали підозрюваних у розбої

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Близько 2 години ночі екіпаж 1 роти 2 батальйону патрульної поліції отримав виклик про розбійний напад в районі вулиць Дорошенка – Костюшка. Патрульні негайно прибули на виклик, де їх зустріли два заявники, які розповіли, що група невідомих осіб нанесла їм тілесні ушкодження і забрала рюкзаки, в яких були документи та особисті речі та мобільні телефони.

За словами потерпілих, зловмисники побігли у напрямку Головної пошти. Орієнтування за описами нападників передали 2-й роті 2 батальйону. Один з екіпажів 2-ї роти помітив на зупинці громадського транспорту на вулиці Сахарова двох осіб, які збігалися з описами заявників.

Побачивши патрульних, особи пішли у протилежному напрямку. Інспектори зупинили їх і одразу побачили на одязі, взутті та руках плями, схожі на кров, та рюкзаки потерпілих. Поряд на сходах будівлі лежали два телефони, походження яких особи не змогли пояснити.

Патрульні привезли на місце події потерпілих та викликали слідчо-оперативну групу. Заявники упізнали нападників та свої речі. А також, зазначили, що з ними був третій чоловік у червоному светрі.

Патрульні 2-ї роти продовжили пошуки третього підозрюваного. Затримані повідомили, що живуть на вулиці Володимира Великого, тому екіпаж вирушив саме в напрямку тієї вулиці.

Неподалік екіпаж патрульних зупинив чоловік і попросив підвезти його до мосту на вулиці Княгині Ольги, патрульні одразу зрозуміли, що ця особа може бути причетною до розбою. Вони запросили сісти його в автомобіль і вирішили повернутися на місце, де працювали слідчі. Один з потерпілих сказав, що саме цей 20-річний чоловік наносив йому тілесні ушкодження.

Один із 20-річних поплічників уже був притягенний до відповідальності за грабіж, поєднаний з насильством.

Осіб доставили у Галицький відділ поліції.

Слідчі попередньо кваліфікували справу за ч.2 ст. 187 ККУ, а саме розбій вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років із конфіскацією майна. .