Уночі у Львові патрульні затримали двох осіб з речовинами, схожими на наркотичні

Речовини передали на експертизу, справи розглядають слідчі.

Як повідомляє Патрульна поліція Львова, на вулиці Поповича, орієнтовно о 1 годині ночі, патрульні помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Особу зупинили для проведення поверхневої перевірки, під час якої у 26-річного чоловіка виявили пакет з речовиною, схожою на наркотичну, та різні медичні препарати. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час подальшої перевірки встановили також, що зміст останнього повідомлення на мобільному телефоні особи дає підстави вважати, що чоловік ніс ці речовини на продаж.

Згодом, на вулиці Степана Бандери, за подібних обставин патрульні виявили в 19-річного уродженця Полтавської області пакет з речовиною рослинного походження, схожу на наркотичну.