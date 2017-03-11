У неділю відбудеться телевізійна прем’єра «Гнізда горлиці»

Історію заробітчанки, разом з якою камера здійснює подорож по обидва боки кордону між Україною та Європою, покажуть завтра, 12 березня, на телеканалі “Інтер”.

Про це повідомляє Держагентство України з питань кіно.

“Гніздо горлиці” знімали за сценарієм, який переміг у “Коронації слова” у 2012 році. Зйомки фільму відбувалися в Україні та в Італії, де ними опікувалась Генуезько-Лігурійська фільмкомісія. Після гучної прем’єри цього року стрічка здобула нагороду як “Найкращий український повнометражний фільм” на Одеському кінофестивалі. А також була номінована там на Гран-прі.

Режисер фільму – Тарас Ткаченко.

У кінотеатральному прокаті картину подивилося близько 25 тис. українців. Покази «Гнізда горлиці» з успіхом пройшли у рамках Днів українського кіно за кордоном та на міжнародних кінофестивалях.

Всі охочі зможуть побачити стрічку завтра, 12 березня, о 21:30, на телеканалі Інтер.

“Гніздо горлиці” — це історія, яка захоплює перш за все своєю відвертістю, щирістю і світом без прикрас чи фальші, яких багато і у вітчизняних стрічках про давнину, і у висвітленні революційних подій. Цей фільм звертає увагу глядача на проблеми, які завжди поруч. Настільки поруч, що вони, на жаль, стали для нас вже й не проблемами, а просто частиною життя. Головна героїня Дарина вирішує поїхати на заробітки до Італії через безгрошів’я і відсутність гарної роботи. Італійське життя нелегке, а такі бажані заробітки всі йдуть на будівлю дому, де можна буде згодом приймати туристів. Чоловік випиває і допікає заувагами про Італію, адже йому здається, що дружина не цінує його праці тут. Так само, як і їй здається, що вдома не розуміють її проблем. Донька вчиться в престижному виші, але для наївної дівчини з села життя великого міста теж не таке сонячне, як хотілося б. А тоді ще й італійський “синьйор” Дарини проявляє до неї надмірний інтерес…

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