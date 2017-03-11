У Музеї-садибі родини Антоничів відкриють виставку живопису Софії Ярошевич «Своє, рідне»

12 березня у Музеї-садибі родини Антоничів Софія Ярошевич презентуватиме виставку живопису на склі «Своє, рідне». Це перша персональна виставка мисткині.

Софія Ярошевич закінчила Львівську національну академію мистецтв, факультет декоративно-прикладного мистецтва. Її спеціальність – художня кераміка. Вона любить творчі експерименти з глиною, склом, шкірою, деревом, текстилем, малює писанки. Не мислить свого життя і без малювання. І вже не одне десятиліття художниця створює живописні полотна. У своїх роботах Софія Ярошевич не тільки звертається до народних мотивів, а й шукає своє обличчя, свій стиль, свої власні незвідані стежки у мистецтві.

У «Музейній вітальні» Бортятина мисткиня представить твори, створені за останні десять років. Це картини із циклів «Дерево життя» («Гармонія», «Дерево життя, або Вазон», «Квіти»), «Ангели» («Ангел над містом», «Замріяний ангел»), «Квіти» («Нарциси», «Літній букет», «Соняхи»). Художні роботи Софії Ярошевич відзначаються великим розмаїттям сюжетів. Хоча скло, за своєю природою, холодне, твори мисткині випромінюють тепло, радість, добро.

Важливою подією цього дня також буде презентація картини «Сини України» відомого українського митця Ореста Андрійовича Скопа. Полотно складається із трьох частин: зображення Т. Г. Шевченка і Б.-І. Антонича, яких об’єднує «Садок вишневий коло хати».

Мистецький твір заслуженого діяча мистецтв України О. А. Скопа «Сини України» стане постійною окрасою Бортятинського музею.

Урочисті дійства у Музеї-садибі родини Антоничів (філія Львівського музею історії релігії) розпочнуться у неділю, 12 березня, о 13.00.