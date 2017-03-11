У Львові відкриють виставку сакральних творів Олекси Новаківського

Виставка присвячена 145 роковинам від дня народження самобутнього українського художника та педагога

Відкриття виставки «О. Новаківський (1872-1935). Сакральне мистецтво. Живопис. Графіка» зі збірки Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького та приватних колекцій відбудеться 14 березня.

Про це повідомляють на сторінці заходу у Фейсбук.

На експозиції виставки представлено понад 30 полотен й графічних композиції Олекси Новаківського на релігійну тематику, над якими митець працював упродовж усього життя, але найбільше розвинув їх під час зрілої, символіко-експресивної, фази творчості.

Цим творам притаманне загострене суб’єктивне світобачення, виражене через гіпертрофоване авторське «Я», а їхні ідеї висловлено за допомогою синтезу кольорів і ліній. Напругу переживань та емоцій митець передає через форму й знаки, перетворюючи конкретний художній образ на багатозначний символ — головний складовий елемент сакрального мистецтва.

Експозицію розгорнено у виставкових залах ХММ О.Кульчицької (вул. Листопадового Чину, 7, навпроти собору св. Юра, поряд з ХММ О.Новаківського).

Відкриття виставки відбудеться 14 березня, о 16.00.