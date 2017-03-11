У Львові створять фонд, який підтримуватиме авіаперевізників

Ініціатором створення такого фонду стали Львівський туристичний альянс, Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького та Львівська міська рада.

Таке рішення зумовлено, зокрема і тим, що до Львова планують зайти як нові перевізники, так і ті, що вже раніше літали у Львів, але припинили польоти через кризу.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

За словами президента Львівського туристичного альянсу Андрія Сидора, Львів в очікуванні приходу нових авіакомпаній, перебуває на порозі «авіабуму».

На базі створеного альянсу збиратимуть кошти, які потім будуть передавати або львівському аеропорту, або новим авіакомпаніям. Це будуть добровільні пожертви за різними механізмами.

«Раді бачити, що Львів готовий до створення фонду підтримки, тому що ми розуміємо, що працюємо всі спільно і розвиток міста залежить від того, як аеропорт обслуговує рейси. Ми зі своєї сторони максимально торік зробили все, щоб залучити більшу кількість авіакомпаній і першим проханням всіх цих компаній було створення фонду підтримки від міста або держави. Завдяки тому, що нас всі підтримали, у цьому році вже плануємо побачити нові рейси та маршрути», – зазначила директор Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська.

«Ми разом зініціювали створення фонду, в діяльності якого будуть зацікавлені як гравці туристичного бізнесу, так і всі ті, хто очікує зростання прибутків від збільшення кількості пасажиропотоків. Значну користь від приходу нових лоукостів матимуть і самі львів’яни, адже збільшиться кількість рейсів та можливість здійснювати подорожі у Європу, безпосередньо, зі Львова», – зазначив президент ЛТА.

“Дешеві, бюджетні авіалінії – це, по-перше, не тільки туристи, які приїжджають. Це для нас можливість їздити по всій Європі. Останній раз я летів з Парижу в Манчестер за 7 євро. Ми всі хочемо так літати, ця вартість не є рівень обіду в ресторані і це просто пожвавлює нашу економіку, культуру і наше уявлення про світ і світу про нас. Це те, що потрібно відкритому Львову.

Які механізми, як буде працювати цей фонд? Можна через гривню до кожного чеку, можна через різні пожертви, але я впевнений, якщо ми запустимо механізм ринковий, коли ці авіакомпанії відчують від Львова підтримку. Це не йдеться лише про декількох бізнесменів, але й про всю громаду Львова, але в першу чергу від бізнесу. Якщо ця підтримка буде відчутною, то, я думаю, ринковий механізм буде запущений, кількість людей і кількість рейсів буде збільшуватись і таким чином Львів стане потужним «авіахаком». Для нас це дуже добре», – зазначив Марк Зархін, ресторатор.

Фонд на підтримку авіаперевізників – це стимул для заходу авіаперевізників у Львів та засіб встановлення довготривалих партнерських відносин з лоукост-операторами.