У Держархіві підготували онлайн виставку до дня народження Кобзаря

До 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка фахівці Державного архіву у Львівській області підготували онлайн версію тематичної виставки “Усе знесла і перемогла його любов і сила, Його великого вогню і смерть не погасила”.

За словами директора Державного архіву Львівської області Ірини Мартенс, під час підготовки виставки виявили низку цікавих документів та матеріалів. Це зокрема лист філії товариства “Січ” в с. Надієві Долинського повіту про завершення будівництва пам’ятника Тарасові Шевченку та запрошення представників центральної управи товариства на відкриття пам’ятника 11 серпня 1912 р., статті Сергія Єфремова “Без Кобзаря”, Григорія Тисяченка “Історія Великої Книги”, розміщені в часописі “Книгарь” за 1918 рік, а також книги Михайла Галущинського “Тарас Шевченко”, що вийшла друком у м. Львові у 1921 році, Владислава Ковальчука “Інсценізація вибраних творів Тараса Шевченка” з 15 взірцями укладу сцени та 6 піснями в нотах 1936 року та Дмитра Дорошенка “Тарас Шевченко його життя й твори” 1942 року.

Онлайн варіант виставки розміщено на офіційному веб-сайті архіву та на офіційний сторінках “Архіви Львівщини”, “Державний архів Львівської області” та офіційній сторінці групи “Державний архів Львівської області” у соціальній мережі Facebook.