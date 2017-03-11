Студенти Університету банківської справи зможуть отримати водночас диплом Краківського економічного університету 

Із 2017 року для абітурієнтів ДВНЗ «Університет банківської справи», що навчатимуться у Львівському інституті УБС, відкриваються нові європейські перспективи – студенти зможуть паралельно навчатися та отримати диплом бакалавра Університету банківської справи та одного з кращих економічних Університетів Центральної та Східної Європи – Краківського економічного університету (Cracow University of Economics).

Усе це стало можливим завдяки підписанню Угоди про запровадження бакалаврської програми подвійних дипломів між двома університетами, повідомляє прес-служба університету.

За словами ректора Університету банківської справи Тамари Смовженко, українські студенти отримають доступ до європейських програм підготовки майбутніх фінансистів та управлінців, найновіших наукових досліджень та практик. Угода відкриває також перспективи працевлаштування у відомих європейських компаніях.

Навчальний план цієї програми (за спеціальностями «Фінанси, банківська справа і страхування» та «Менеджмент») відповідає усім європейським стандартам та вимогам, а викладання здійснюватиметься провідними українськими та європейськими фахівцями. У програмі передбачено мовну підготовку (вивчення польської та англійської мови); стажування та практику у провідних фінансових компаніях Європейського Союзу та України.

Проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Олексій Другов, зазначив, що студенти протягом першого року навчатимуться в Україні, до програми їх підготовки входитиме частина дисциплін Краківського економічного університету та вивчення польської мови. З другого року навчання відбуватиметься посеместрово в Польщі та Україні. Окрім того, польські науковці викладатимуть в Університеті банківської справи.

Така схема навчання дозволяє знизити вартість навчання у європейському ВНЗ більше, ніж удвічі. Тож українські студенти зможуть отримати якісну освіту та диплом престижного європейського університету за ціною меншою, аніж три тисячі євро за весь цикл навчання. Для порівняння, вартість навчання у випадку вступу лише до Краківського економічного університету становить приблизно шість тисяч євро (і не враховує витрат на проживання). Важливо також, що студенти (бюджетної форми навчання) Університету банківської справи зможуть отримувати стипендію в Україні, перебуваючи на навчанні у Польщі.

Вже продовж п’яти років діє також магістерська програма подвійних дипломів, завдяки якій більше тридцяти українських студентів вже здобули ступінь магістра та отримали дипломи Краківського економічного університету та УБС.